Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Слушая об инициативах по расширению программы, российский лидер заметил: "Там и срок продлеваем же".

Напомним, ранее на площадке Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил главу государства продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030-го года.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%. При этом риэлторы отмечают, что снижение ставки до такого уровня поддержат российский рынок недвижимости.

Кроме этого, ранее Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых.