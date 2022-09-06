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Экономика6 сентября 2022 16:39

Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Данная программа предполагает получение кредита по льготной ставке 2%
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Слушая об инициативах по расширению программы, российский лидер заметил: "Там и срок продлеваем же".

Напомним, ранее на площадке Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил главу государства продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030-го года.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%. При этом риэлторы отмечают, что снижение ставки до такого уровня поддержат российский рынок недвижимости.

Кроме этого, ранее Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых.