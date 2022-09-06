Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

"Нет", - заявил Байден после возвращения в Вашингтон в ходе краткого общения с журналистами пула Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос. После этого глава государства улыбнулся и больше не отвечал на другие вопросы представителей СМИ.

Напомним, США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", отрицательно скажется на соглашении по зерну - об этом в середине августа заявлял представитель госдепартамента Джим О'Брайен.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Латвия объявила Россию “спонсором терроризма”.

При этом Совбез РФ считает “безумием” идею признать Россию "спонсором терроризма". Это попытка компенсировать неудачу санкционной политики, считает замсекретаря Совбеза Юрий Коков.