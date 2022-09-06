В России абитуриенты чаще всего выбирают профессии, связанные с рекламой и коммуникациями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты коммуникационного агентства "Лампа" и Российский университет дружбы народов (РУДН) провели исследование среди первокурсников и выяснили, каким именно направлениям абитуриенты отдали наибольшее предпочтение.

Оказалось, что в 2022 году самыми популярными направлениями стали те, которые связаны с коммуникациями. Именно туда в этом году было подано рекордное количество заявок, а направление "Реклама и связи с общественностью" стало одним из пяти наиболее популярных в университете, пишет Газета.Ru.

Абитуриенты признались, что отдают выбор маркетинговой специальности, чтобы реализовать свой креативный потенциал (73,7%). Среди прочих причин были названы возможность работы с крупными брендами (65,4%) и высокая зарплата в отрасли (51,2%).

Ранее "Известия" писали про самые неактуальные среди молодых специалистов профессии. Так, по данным экспертов, 10% респондентов считают, что после начала спецоперации в Донбассе многие сферы стали неактуальны с точки зрения трудоустройства. К ним относится страхование (18%), автобизнес (28%), туризм (42%), медиасфера и реклама (37%), банки (7%), недвижимость (2%).