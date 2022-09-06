Военный эксперт Никулин призвал лишить Украину выхода к морю Фото: REUTERS

Власти Крыма выступили с предложением продолжить спецоперацию на Украине в Одессе и Николаеве, отмечая, что "русским городам не место в нацистской Украине". Однако пока неясно, сдадут ли украинские боевики Николаев без боя, отметил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

По мнению специалиста, прежде всего все зависит от командования. Об этом он рассказал "Пятому каналу".

- Зависит от того, насколько отмороженные у них командиры. Почему Мариуполь так долго держался? Потому что там самые такие отмороженные нацисты из Азова* сидели. Если там обычные части ВСУ, то они скорее покинут город или сдадутся, - объяснил военный эксперт.

Также Никулин оценил стратегическую роль города Николаев. По его словам, там находится один из крупнейших судоремонтных заводов времен СССР, а освобождение этой территории позволит отрезать киевский режим от важного аспекта.

- Желательно Украину лишить выхода к морю, чтобы у них не было соблазна продавать свою территорию англосаксам под военно-морские базы. У них это национальная идея такая, что-нибудь продать за доллары, - сказал экс-член комиссии ООН.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.