В Академии военных наук назвал несостоятельной американскую разведку после новостей о закупке Россией оружия у КНДР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне газета Тhe New York Times сообщила информацию том, что Россия закупает оружие у КНДР.

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что источники разведки США несостоятельны. В случае такой сделки сторонами были бы Москва или Пхеньян, но никто их них не стал скрывать сделку. Хотя бы потому, что в этом нет ничего плохо, так как все страны покупают и продают оружие.

Но стремление "американских разведчиков" использовать дезинформацию против РФ, взывает серьезную тревогу.

в качестве оружия против России вызывает серьёзную тревогу. Он полагает, что данная публикация преследует какую-то цель.

- Но что можно сказать про их разведку? Я считаю, что это не разведчик, а, извините, дрянь самая настоящая. Они подсказали сделать ставку не на Россию, а на Зеленского – военного преступника. Вся западная разведка работает на дезинформацию, — заключил военный эксперт в беседе с Life.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также подтвердил, что данные новости не соответствуют действительности, передает "Известия".

В конце августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью газеты The Washington Post о якобы передаче России партии беспилотников из Ирана, отметил, что издание стало публиковать много фейков, пишет RT.