Минфин США заявил, что Индия готова к обсуждению идеи ограничить цену на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что власти Индии посылают "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

- На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают возможность присоединения, - отметил американский чиновник.

Ранее издание Financial Times сообщало, что страны "Большой семерки" (G7) решили ввести потолок цен на российские нефть и нефтепродукты. Согласно проекту, ограничение максимальной стоимости нефти может быть введено 5 декабря 2022 года, а нефтепродуктов - 5 февраля 2023-го.

Как писал сайт KP.RU, зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.