Небензя сообщил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона обращает внимание на то, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений.

При этом он указал, что сама сделка была заключена на четыре месяца.

- То есть она заканчивается в ноябре 2022 года. При нормальной (ситуации) сделку следует продлить... Однако учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, ... я не исключаю ничего, - заявил Небензя журналистам, комментируя вопрос о том, существует ли опасность для продления сделки, учитывая проблемы с обеспечением российского экспорта.

Также отвечая на вопрос об экспорте российского зерна в рамках соглашения, дипломат ответил отрицательно.

- Нет. Ничего ...Ничего в рамках этой конкретной сделки, - добавил Небензя, говоря об экспорте удобрений.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

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