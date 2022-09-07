Доклад Евкурова на учениях "Восток-2022" развеселил Путина и Шойгу Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с улыбкой отреагировали на доклад заместителя главы военного ведомства Юнус-Бека Евкурова во время учений "Восток-2022". Этот момент запечатлели журналисты телеканала "Звезда".

На кадрах видно, что все действие происходит в наблюдательном пункте на приморском полигоне Сергеевский. Вероятнее всего на видео Евкуров разговаривал по телефону с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

- Евкуров только сам видит, и все, но докладывает начальнику Генштаба, - с улыбкой отметил глава государства.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что российский лидер прибыл на военные учения "Восток-2022". Данное мероприятие проводятся совместно с Китаем. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства находится на полигоне "Сергеевский". Здесь Путин провёл совещание с командным составом Минобороны, в котором примет участие, в том числе, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.