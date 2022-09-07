Байден по телефону обсудил с Трасс сотрудничество по Украине Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Глава государства обсудил с ней важность сотрудничества двух стран по ряду вопросов, в том числе по ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

- Президент США Байден и премьер-министр Британии Трасс обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, в том числе по поддержке Украины, которая защищается от российской агрессии ... противостоянию вызовам, которые представляет Китай, а также предотвращению того, чтобы Иран когда-либо получил ядерное оружие, - отмечается в тексте.

В документе отмечается также, что лидеры двух стран обсудили "обеспечение наличия устойчивых и доступных источников энергии".

До этого новый британский премьер созванивалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе с политиком она заявила, что Киев может рассчитывать на поддержку Лондона в долгосрочной перспективе. Кроме того, Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину.