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Политика7 сентября 2022 0:18

Читатели WSJ осадили Зеленского за призыв инвестировать в "будущее Украины"

Некоторые из внимательных читателей обратили внимание на то, что "в Украину уже вложены сотни миллиардов долларов налогоплательщиков"
София ГОНЧАРОВА
Читатели WSJ осадили Зеленского за призыв инвестировать в "будущее Украины"

Читатели WSJ осадили Зеленского за призыв инвестировать в "будущее Украины"

Фото: REUTERS

Читатели американского издания The Wall Street Journal отреагировали на статью украинского президента Владимира Зеленского, в которой он призвал инвестировать в свою страну.

- Дорогой главнокомандующий комик, неужели вы еще недостаточно обогатились за счет американских налогоплательщиков? - отметил в комментариях пользователь Charles Springfield.

Другие читатели издания заявили, что "Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире" и высказывали мнения, что "Зеленский обнаглел". Некоторые из американцев также обратили внимание на то, что "в Украину уже вложены сотни миллиардов долларов наших налогоплательщиков".

Ранее сообщалось, что граждане Украины раскритиковали президента страны Владимира Зеленского за слова в интервью американской газете The Washington Post. Причиной послужило то, что политик признал, что был предупрежден США о планах РФ начать спецоперацию, но принял решение не сообщать об этом своему народу.