Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

Власти Венгрии выступили с призывом снять санкций с трех российских предпринимателей. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех дипломатов и чиновника из Европейского союза.

Также страна попросила европейское объединение расширить санкционные исключения по части предоставления гуманитарной помощи.

Однако пока другие страны-члены ЕС увидели в просьбе Венгрии попытку найти "лазейку" в антироссийских санкциях. В результате это привело к тому, что инициатива Будапешта "привела в ярость" другие страны европейского блока.

По словам источников издания, речь идет о бизнесменах Алишере Усамнове, Петре Авене и Викторе Рашникове.