FP: США допускают, что пост посла в России будет вакантным несколько месяцев Фото: REUTERS

Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана может оставаться вакантной н апротяжении длительного времени, "в течение месяцев или дольше". Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Отмечается, что такие трудности могут быть связаны с неудовлетворительными отношениями между двумя странами.

В публикации также говорится и о том, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Также собеседники издания напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом Штатов Джо Байденом потребует прежде всего утверждения со стороны представителей сената страны.

4 сентября американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою деятельность в качестве посла США и покинул Москву. Теперь до прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд. Спустя пару дней Салливан объяснил, что ему нужно было завершить работу из-за рака у жены, в минувший понедельник, 5 сентября, она скончалась.