Освобожденный из тюрьмы Мариуполя рассказал, что заключенные негативно относятся к боевикам "Азова"* Фото: REUTERS

Арестованных или осужденных украинскими властями боевиков нацбатальона "Азов"* содержат в отдельных камерах, рассказал освобожденный из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.

Мужчина объяснил, что это связано с тем, что смотрящие опасаются за их безопасность из-за резко негативного отношения к ним со стороны обычных заключенных.

- Их ("азовцев"*) специально отдельно держат даже на тюрьмах. Потому что, как я считаю, если бы даже в том же Мариуполе какого-то "азовца"* закинули бы в камеру, то он просто оттуда не вышел бы. Там 90% мариупольских сидит, и зная о том, что они сделали в Мариуполе, их вряд ли бы выпустили из камеры. Их сама администрация тюрьмы не посадит в общие камеры, - рассказал РИА Новости бывший заключенный.

Также Прищенко сообщил, что заключенные крайне негативно относятся к боевикам "Азова"*, поскольку те постоянно прикрывались мирными гражданами.

Напомним, верховный суд России признал националистический батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее на территории РФ. В России в отношении боевиков группировки возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме. Сейчас его члены могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации.

"Азов"* - *Запрещенная в России террористическая организация