Что произошло в ночь на 7 сентября Фото: Олег АДАМОВИЧ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам поездки миссии на Запорожскую АЭС. В документе отмечается, что обстрелы станции могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных веществ в атмосферу. Также в тексте говорится о том, что инспекторы обратили внимание на повреждение специального блока для хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов, крыши, стен и окон зданий. Часть повреждений была выявлена миссией в непосредственной близости от энергоблоков атомной станции.

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