Анна Попова заявила, что пандемия уходит из столичного региона

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции уходит из столичного региона. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым, - уточнила Попова. - Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ".

Эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге за неделю число заболевших снизилось на 26%, в Подмосковье – на 19%, а в Москве – на 16%.

Как ранее писал сайт KP.RU, Оперативный штаб по борьбе с пандемией во вторник, 6 сентября 2022 года, сообщил, что за сутки в России выявлено 38 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 95 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 46 304 человека.

Напомним, в России за месяц в три раза выросла смертность от коронавируса. Каждый день от COVID-19 в стране умирают порядка 90 человек. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист допустил, что в ближайшее время смертность от COVID-19 может вырасти еще в два раза.