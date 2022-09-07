Британцы назвали высокий доход России от экспорта энергоносителей поражением Запада

Высокий доход от экспорта энергоресурсов в Британии называют победой России Фото: REUTERS

Запад проиграл России экономическую войну. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail (DM), комментируя публикацию о том, что Москва получила с экспорта энергоносителей 158 млрд евро после начала спецоперации на Украине.

"Мы начали экономическую войну с Россией с целью разорить ее народ, - гласит один из комментариев. - Однако мы проиграли. Это значит, что мы теперь будем нищать и страдать".

Британцы также выразили мнение, что антироссийские санкции больше бьют по европейцам, чем по россиянам. В частности, они обеспокоены, что принятые меры угрожают экономике Британии рецессией и разрушением.

"Санкции неэффективны, они просто разрушают нашу экономику", - написал другой комментатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, большинство россиян верят, что ограничительные меры куда сильнее бьют по Европе, чем по России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

35% респондентов отмечают, что в России, конечно, ощущаются последствия санкций, но весьма незначительно. А вот Запад страдает куда больше, оставшись без крупного рынка сбыта и надежного партнера.

22% опрошенных добавили, что в России совсем немногие ощутили влияние санкций. Еще 21% считают, что Европа оказалась в весьма затруднительном положении, так как из-за собственного упрямства лишилась важнейших энергоресурсов, а многие предприятия понесли колоссальные убытки после ухода с российского рынка.