Общество "Знание" поможет выбраться из информационного колодца. Фото: Архив КП

Лидер российского общества "Знание" Максим Древаль в открытой студии "Комсомольская правда" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал, что поможет россиянам выбраться из информационного колодца.

В беседе с экспертом журналист KP.RU Александр МилкуС отметил, что общество "Знание" не так давно работает в новом формате. К тому же у общества регулярно идут лекции, которые читают ведущие специалисты.

- Уже более 2 тысяч часов контента мы создали за чуть более года работы. Огромное количество, самые разные темы, это все сферы знаний - наука, технологии, искусства, культура, история, бизнес, гибкие навыки, все что угодно. И форматы разные. Это и лекции, и фильмы какие-то этнографические, выездные, студийные, дебаты, дискуссии. Структурируется это все несколькими способами, - рассказал Древаль.

Он добавил, что во-первых все происходит на сайте "Библиотека знаний", где можно задать поиск по тематикам, подпиской находить наиболее привлекательные темы.

- Также сейчас за счет технологии искусственного интеллекта, за счет рекомендательных систем есть такая проблема, как информационные колодцы. И людям всегда предлагается ровно то, что им точно интересно. Вот мы знаем, что ты интересуешься машинами, например, мы тебе будем предлагать контент машин, - уточнил глава российского общества "Знание" в открытой студии "Комсомольская правда" на ВЭБ.