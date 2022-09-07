Какую научную активность ведет Россия в Северном ледовитом океане

Николай Шабалин перечислил главные исследования российских ученых в Арктике Фото: Андрей МИНАЕВ

Российские ученые в Арктике проводят множество исследований, связанных с изучением геологии Северного Ледовитого океана. В регионе также активно работают Роснедра и их подведомственная организация Росгеология. Об этом сообщил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совете Николай Шабалин в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ, отвечая на вопрос о самых важных отечественных исследованиях в Арктике.

«Происходит бурение границ нашего континентального шельфа, для того чтобы понять, где же он на самом деле заканчивается. Проводятся геолого-геофизические исследования в восточной Арктике. И это крайне интересные и действительно важные работы.

Продолжаются фундаментальные исследования морских экосистем, проводятся активные гидрометеорологические исследования ледовой обстановки. Есть работы по линии Минприроды, есть работы по линии Минобрнауки, есть работы по линии того же самого Росатома. Есть исследовательские программы нефтегазовых компаний, которые достаточно большие и сложные.», - отметил он.

Николай Шабалин подчеркнул, что все эти работы крайне важны: они позволяют понять, как Арктика живет и развивается, какие тренды там в настоящий момент наблюдаются, какие есть ресурсы.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Николай Шабалин сообщил, что деятельность Арктического совета в настоящее время заморожена.