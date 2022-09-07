Экс-советник министра обороны США назвал "подлой" политику Вашингтона на Украине

Полковник Макгрегор назвал политику США на Украине "подлой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ведет "подлую" политику на Украине, используя эту страну для достижения собственных целей. Соответствующее заявление сделал бывший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор. Его слова приводит издание The American Conservative.

Макгрегор выразил уверенность, что сложившаяся ситуация помогает администрации американского лидера Джозефа Байдена "держаться на плаву".

Однако поставки вооружений Киеву не помогут Украине победить, а лишь приведут к огромному количеству жертв, подчеркнул полковник.

Как ранее писал сайт KP.RU, научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер заявил, что Соединенные Штаты отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, однако в будущем это может сильно аукнуться им.

По его словам, сейчас все больше ярых критиков военной помощи Киеву задаются вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несет это для американской безопасности.