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Экономика7 сентября 2022 5:25

Николай Шабалин рассказал об уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс»

Теперь исследования климата и ледовой обстановки не зависят от капризов погоды
Ксения АНУФРИЕВА
Николай Шабалин рассказал об уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс»

Николай Шабалин рассказал об уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс»

Фото: Андрей МИНАЕВ

Недавно заработала уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс», которая будет вести исследования в Арктике. Об этом сообщил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совете Николай Шабалин в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ.

«С точки зрения климатических исследований и вообще исследований в Центральном арктическом бассейне, в настоящее время наконец-то заработала ледостойкая платформа «Северный полюс» - абсолютно уникальное научно-исследовательское судно. Чем она уникальная? Сама может двигаться, вмерзать в лед, в автономке два года жить, если надо», - объяснил эксперт.

По словам Николая Шабалина, у платформы есть связь с внешним миром: через спутник и интернет, а также вертолетная площадка. Благодаря платформе исследования климата и ледовой обстановки Арктического и Антарктического научно-исследовательского института теперь не зависят от капризов погоды.

Ранее в интервью KP.RU на Восточном экономическом форуме исполнительный директор Центра морских исследований МГУ перечислил самые важные исследования российских ученых в Арктике.