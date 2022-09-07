Николай Шабалин рассказал об уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс» Фото: Андрей МИНАЕВ

Недавно заработала уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс», которая будет вести исследования в Арктике. Об этом сообщил исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совете Николай Шабалин в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ.

«С точки зрения климатических исследований и вообще исследований в Центральном арктическом бассейне, в настоящее время наконец-то заработала ледостойкая платформа «Северный полюс» - абсолютно уникальное научно-исследовательское судно. Чем она уникальная? Сама может двигаться, вмерзать в лед, в автономке два года жить, если надо», - объяснил эксперт.

По словам Николая Шабалина, у платформы есть связь с внешним миром: через спутник и интернет, а также вертолетная площадка. Благодаря платформе исследования климата и ледовой обстановки Арктического и Антарктического научно-исследовательского института теперь не зависят от капризов погоды.

Ранее в интервью KP.RU на Восточном экономическом форуме исполнительный директор Центра морских исследований МГУ перечислил самые важные исследования российских ученых в Арктике.