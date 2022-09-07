Российские ученые пытаются разгадать тайну ядовитых вод Авачинского залива на Камчатке. Фото: Архив КП

Российские ученые пытаются понять причину необычных природных явлений в Авачинском заливе на юго-восток Камчатки, которые привели к гибели рыбы. О том, чем занимаются специалисты и в чем их главная задача исследования, в открытой студии "Комсомольская правда" на ВЭФ рассказал директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Кирилл Винников.

По словам эксперта, прежде всего специалисты заинтересованы в развитии исследования биоразнообразия.

- Команда ДВФУ собрала внутри себя комплекс компетенций, лабораторий, которые могут квалифицированно определять причины различных природных и антропогенных явлений, которые происходят в морях Дальнего Востока и Арктики. В частности, красные приливы, которые были на Камчатке в 2020 году. Мы являлись одним из коллективов, который это исследовал. Но мы сейчас координируем межведомственную программу, которая нацелена на понимание и изучение этих явлений, - рассказал Винников.

Что же касается тайны ядовитых вод Авачинского залива, то, по его словам, региональные власти хотят знать причину этих природных явлений.

- Это была микроводоросль, которая выделяла токсины, опасные для здоровья человека и смертоносные для многих морских организмов. Почему произошло такое масштабное цветение, до сих пор точно не выяснено. Мы можем предсказывать, что это было связано, допустим, с потеплением. ... Но теперь мы намерены построить такие модели, по которым можно предсказывать заранее опасные природные явления, которые могут нанести определенный ущерб хозяйству, - заявил директор ДВФУ.

Ученый акцентировал внимание на том, что сегодня многие факторы делают актуальным исследование Арктики. По его мнению, это важно, чтобы можно было понимать, насколько потенциально опасным будет перенос балластных вод вдоль арктического побережья.

- Мы нацелены создать специальные тест-системы, которые будут анализировать содержание патогенных организмов балластных вод судов, - подытожил Винников.