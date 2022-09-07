Спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане туристов

Тела доставят в Петропавловск-Камчатский. Фото: пресс-служба регионального правительства

Спасатели завершили операцию по эвакуации тел девяти погибших туристов с Ключевского вулкана. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", - уточнил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Мертвых туристов доставят в Петропавловск-Камчатский, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее спасатели эвакуировали трех человек из группы в десять туристов и двух гидов, совершавших восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке. Остальные девять человек погибли.

Напомним, погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск. Девятой жертвой стал гид из Новосибирска.