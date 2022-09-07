В Центре морских исследований ответили, отравлена ли дикая рыба и краб северных морей микропластиком

Исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совет Николай Шабалин. Фото: Андрей МИНАЕВ

Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. В открытой студии “Комсомольская правда” Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, специальный представитель по морской активности в Арктическом совете ответил на волнующий многих вопрос: отравлена ли дикая рыба и краб северных морей микропластиком?

Сегодня многие уверены, что состояние Северного Ледовитого на гране экологической катастрофы. В воде миллиарды частиц микропластика, острова загрязнены, а это значит, что существует угроза не только для водных ресурсов, но и для Баренцева моря.

Николай Шабалин призывает разделять понятия микро и макро пластик.

- Последний - это, условно, целлофановый пакет, первый – мельчайшие частицы, на которые он развалился. Они меньше полмиллиметра, - отвечает эксперт.

Он признает, что российская Арктика действительно загрязнена крупным мусором, но не критично. Макропластик приносит (если мы говорим про западную Арктику) Гольфстрим – такой мусор имеет американское и европейское происхождение.

- Либо то, что поступает с материковым стоком, с реками в Арктику уже из России, либо это то, что сбрасывается с судов. То есть там разный генезис, там есть российская часть, есть довольно большая часть импортная, - рассказывает Шабалин.

Все, что находится в восточной части – это восточнее пролива Вилькицкого, там макропластика в разы меньше, только сток с сибирских рек.

С микропластиком дела обстоят хуже – им заражена вся планета. Он встречается даже на дне Северного Ледовитого океана на больших глубинах. Но говорить, что в российской Арктике загрязнение "жуткое" – неверно, уверен эксперт. Загрязнение имеется, но не критичное.

Шабалин отметил, что максимальное загрязнение пока наблюдается в Баренцевом море, потому что оно самое высокоурбанизированное. В последнее время обсуждается, что в нем формируется мусорное пятно и эксперт подтверждает, что структура течения позволяет это сделать. Именно в Баренцевом море ведется основная добыча промысловой рыбы и исследователи полагают, что проблема загрязнения рыбы микропластиком остро станет в ближайшее время.

- Крабы Баренцева моря загрязнены примерно на треть, 28% частота встречаемости микропластика в мясе краба, допустим. Вообще, где накапливается микропластик? На дне моллюски фильтруют, прогоняют себя огромное количество воды и собирают в том числе весь мусор и микропластик. Потом приходит краб, съедает этого моллюска и аккумулирует этот микропластик в себе. То есть, условно говоря, такой концентратор микропластика – это краб. И крабы действительно довольно сильно поражены, - подтверждает Николай Шабалин.

А вот процент поражения рыбы гораздо меньше, пока фиксируются единичные истории. Но ситуация постоянно контролируется и проводятся исследования.

- Проблема есть и с ней надо бороться, в первую очередь ограничивая сброс мусора и усиливая контроль за обращением с отходами, причем не только в море, но и на суше. Потому что максимальная доля мусора поступает с материка, - заключил эксперт.