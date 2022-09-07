Аркадий Ротенберг предложил "отпустить людей" для развития бизнеса в России

Аркадий Ротенберг. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Российская экономика развивается на фоне ухода из страны ряда западных компаний, так как их нишу занимают малые и средние предприятия из РФ, о чем свидетельствует, в том числе, снижение безработицы. Об этом заявил предприниматель Аркадий Ротенберг в беседе с РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На фоне ухода крупных иностранных компаний, у малых и средних предприятий появилась возможность что-то производить, они стали развиваться, привлекать кадры", - констатировал Ротенберг.

По его словам, главная задача государства в этой сфере – создание наиболее благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе за счет предоставления кредитов и ослабления регуляторных барьеров.

"Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее", - заключил бизнесмен.

Как ранее писал сайт KP.RU, снижение валового внутреннего продукта России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне 2022 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития РФ.

По оценке ведомства, в июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей в сфере строительства.