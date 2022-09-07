Мария Захарова рассказала про крики помощи от европейцев: "Европу просто загнали в угол" Фото: Андрей МИНАЕВ

Страны ЕС «кричат о помощи», поскольку Европе на фоне антироссийских санкций загнали в угол. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ.

«Я сейчас случайно встретилась с представителем оппозиционного движения ФРГ. Он сам подошел поздороваться, обменяться мнениями и сказал, что бизнес тонет. Не от того, что потерял излишки, а от того, что понимает, чем это все грозит. Я получаю письма от итальянских друзей – и журналистов, и бизнесменов, и просто от граждан. Получаю письма из Франции, комментарии, статьи появляются одна за другой сейчас относительно того, что все – Европу загнали просто в угол», - отметила Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что сколько бы европейские политики ни пытались сделать вид, что ничего особенного не происходит, - Европа погружается в кризис. Политика «подмяла» западную экономику.

«Они никак не могут либо это признать, либо как-то с этим расстаться. Потому что так быть не может. И не должно», - заключила представитель внешнеполитического ведомства.