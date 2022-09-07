Мария Захарова заявила, что европейские политики обрезали возможность получения дешевого топлива перед зимой Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с поставками газа в Европу. Дипломат отметила, что власти ЕС своими решениями обрезают возможности для получения дешевого и качественного топливо накануне зимы.

Газовые хранилища многих стран еще не заполнены, но даже их полное заполнение не дает гарантии беспроблемного прохождения холодного периода.

- Они (европейские политики) только что сами обрезали себе все возможности для получения нормального, дешевого и качественного топлива перед зимой, — заявила Захарова в беседе с RT.

Представительница российского внешнеполитического ведомства также отметила, что жители Евросоюза начинают постепенно понимать происходящую ситуацию, ведь именно они уже ощущают на себе все сложности.

Но многие из граждан ЕС уже «вынули медийные затычки из ушей» и вышли на улицы.

Тем временем, идея G7 ограничить стоимость российского экспорта приведет к резкому росту цен на мировом рынке и потерям западных потребителей, сообщает "Свободная пресса".

Экономисты допускают рост стоимости газа в Европе до 5 тысяч долларов. На цены на газ в Европе также влияют погодные условия в ЕС, которые ожидаются предстоящей зимой, передает газета "Известия".