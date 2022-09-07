Путин заявил, что уровень жизни Европы "бросается в топку санкционной печи"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что достигнутый на сегодняшний день уровень жизни Европы бросается в «топку санкционной печи» и приносится в жертву сохранения американской диктатуры.

«Сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства в самой Европе. Одно из ключевых - разрыв деловых связей с Россией. Сами власти ЕС лишают их сырья, энергоресурсов и рынка сбыта. И неудивительно, что нишу европейского рынка в целом и в результате займут их американские покровители», - сказал российский президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин отметил, что в данном случае США, «преследуя свои интересы, ни в чем себя не ограничивают»

Как писал сайт KP.RU, в ходе своего выступления российский лидер также заявил, что «санкционная лихорадка» пришла на смену пандемии коронавируса. По его словам, «катализатором» происходящего стало «ускользающее доминирование США в глобальной политике».

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.