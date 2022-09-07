Мария Захарова назвала важнейшую задачу МИД России Фото: Андрей МИНАЕВ

Россия активно развивает различные партнерские и политические связи на восточном направлении. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ.

«Все время задают вопрос – скажите, пожалуйста, а вот теперь будет разворот на восток? У нас нету того, что называется так банально – разворотами. Мы огромная страна, которая располагается сразу на двух континентах. Мы не можем разворачиваться, переворачиваться и так далее. Мы можем делать выводы и расставлять акценты», - объяснила дипломат.

По ее словам, многовекторность внешней политики России обусловлена ее географией и историей. Поэтому задача новейшего периода истории Министерства иностранных дел – развивать отношения со всем дружественными странами и находить точки соприкосновения с теми, кто не является союзником России, но при этом имеет потенциал для развития отношений.

«И всем этим мы и занимались, и будем заниматься, теперь уже просто исходя из того, о чем мы говорили – исходя от жизни, исходя из тех безумных новых мировых условий, которые создаются на западном направлении, просто появляются новые опции, новые возможности и новые перспективы», - сообщила Мария Захарова.

Как писал сайт KP.RU, представитель МИД России также сообщила про крики помощи от европейцев, отметив, что Европу буквально «загнали в угол».