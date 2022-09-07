Путин заявил, что вывозимое из Украины зерно направляется в Евросоюз

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия сделала все возможное, чтобы организовать вывоз зерна из Украины, но вместо того, чтобы отправить его нуждающимся странам, большую часть продовольствия почему-то везут в Евросоюз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме.

"Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами африканского союза, и обещал, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы. Мы сделали это вместе с Турцией, - подчеркнул Путин. - Результат? Докладываю. Все, практически все зерно, отправлено в страны ЕС. По всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего 2 корабля. Только 2 из 87! Всего 3 процента"

На этом фоне российский лидер задумался об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

Российский лидер напомнил, что с 2019 по 2022 годы, по данным ООН, число людей, испытывающих нехватку продовольствия, выросло с 135 млн до 345 млн человек.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.