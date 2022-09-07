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Общество7 сентября 2022 6:38

Путин заявил о "перевооружении" российских авиаперевозок

Президент рассказал, что авиакомпании страны сформировали крупнейший пакет заказов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил о "перевооружении" российских авиаперевозках

Путин заявил о "перевооружении" российских авиаперевозках

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное «перевооружение».

«В целом, российскую отрасль авиаперевозок ожидает перевооружение. Наши авиакомпании сформировали крупнейший пакет заказов - 500 самолетов отечественного производства. Соглашение уже подписано, цифры внушительное», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Путин отметил, что подобный спрос должен быть «мощным стимулом».

Напомним, днем ранее, 6 сентября, заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе Восточного экономического форума назвал число гражданских самолетов, оставшихся в России после санкций. Замглавы ведомства заявил, что страна на фоне санкционных ограничений сохранила почти весь парк самолетов.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.