Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки минимум до 2030 года

Владимир Путин выступил с важным заявлением для всех жителей Дальнего Востока Фото: REUTERS

Владимир Путин сообщил, что программа Дальневосточной ипотеки (со ставкой в 2% годовых) будет продлена минимум до 2030 года. С таким заявлением президент РФ выступил в своей речи в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022, который проходит во Владивостоке.

По словам Путина, в необходимости продления данной программы, которая ранее была рассчитана до 2024 года, нет никаких сомнений. Вскоре правительство РФ должно будет подготовить все необходимые документы для продления как минимум до 2030 года программы льготной ипотеки для жителей Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ отметил, что Дальний Восток в самое ближайшее время должен стать привлекательным местом для жизни, создания семьи, учебы и работы. Путин также подчеркнул, что на обновление дальневосточных городов необходимо будет направить дополнительные 5 миллиардов рублей в год.