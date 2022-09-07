Путин назвал помощь людям на Донбассе долгом России, который будет исполнен до конца Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь людям на Донбассе является долгом России, который будет исполнен до конца.

«Россия приняла решение после многократных попыток решить вопрос мирным путем приняла решение ответить зеркально, вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Все эти действия направлены на то, чтобы помочь людям на Донбассе. И изнутри и с точки зрения внешнеполитических событий», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Напомним, 24 февраля 2022 года Путин объявил, что в ответ на обращение лидеров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а речь идет о демилитаризации.

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