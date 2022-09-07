Политолог предложил ввести обязательное завещание перед повторным браком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой обязать граждан, вступающих в повторный брак, писать завещание.

Эксперт отмечает, что по закону наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. В случае развода и повторного брака, к этому списку добавляется следующая супруга.

Не редки ситуации, когда после смерти наследодателя разворачивается настоящая вражда между вдовой и детьми от первого союза, с которыми у нее нет родственных связей. Претендовать на имущество может и первая жена, если ее доля при разводе не была юридически выделена, а разделили имущество на словах.

Дети наследодателя могут указывать на то, что наследуемое имущество возникло задолго до того, как их родитель вступил в повторный брак. То есть, оно могло быть нажито во времена первого союза и досталось умершему при разводе. Есть и иные обстоятельства, которые, по мнению наследников, могут стать препятствием к разделению имущества.

Учитывая все это, политолог обратился к главе Совфеда Валентине Матвиенко с предложением внести изменения в федеральное законодательство, и обязать тех, кто имеет детей от первого брака защищать их имущественные права.

- Для повторно вступающих в брачные отношения, составлять завещание, — цитирует RT текст обращения.

Завещание на детей стоит оформлять в нескольких случаях. Во-первых, если вы хотите, чтобы им досталось все имущество. Во-вторых, если есть дети от других браков, которые также могут претендовать на наследство. Также, если вы хотите поделить имущество не поровну, а в других долях. И наконец, если вы хотите завещать ребенку что-то конкретное, сообщает телеканал "360".

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога унаследованные детьми автомобили, передает ОТР.