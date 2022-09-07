Путин планирует обсудить с Эрдоганом ограничение вывоза зерна с Украины в Европу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что большая часть вывозимого с Украины зерна поступает в Евросоюз, а не развивающимся странам, которые нуждаются в продовольствии

В связи с этим глава государства планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ограничение поставок в Европу. Об этом российский лидер заявил заявил в среду, 7 сентября 2022 года, на Восточном экономическом форуме.

"Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту, - заявил Путин. - Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна".

Российский лидер констатировал, что по всемирной программе продовольствия Организации объединенных наций было загружено всего 2 корабля из 87, то есть около 3%. В то время как количество людей, испытывающих нехватку продовольствия, за три года в мире выросло с 135 млн до 345 млн человек.

Напомним, сайт KP.RU вел прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.