Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки в России

Михаил Мишустин утвердил критерии предоставления кредитов по программе промышленной ипотеки Фото: REUTERS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий параметры промышленной ипотеки. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства РФ.

Согласно данному документу, кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться бизнесу на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ниже — 3% годовых.

Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 миллионов рублей.

Российский премьер уточнил, что компании РФ будут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. По словам Мишустина, данная инициатива призвана помочь предприятиям оптимизировать расходы на такую затратную часть сметы, как покупка новых помещений.

Ранее запуск данного механизма анонсировал президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Он считает, что программа промышленной ипотеки станет эффективной мерой поддержки бизнеса в непростых экономических условиях.

В предпринимательском сообществе считают, что введение новой меры поддержки бизнеса в виде запуска программы промышленной ипотеки поможет улучшить ситуацию в реальном секторе российской экономики. По словам бизнес-омбудсмена РФ, лидера "Партии Роста" Бориса Титова, появление промышленной ипотеки в России - абсолютно правильная идея, которая обязательно даст свои плоды.

При этом он уточнил, что для небольших производственных компаний можно придумать и альтернативные виды поддержки вместо промышленной ипотеки: в частности, государство своими силами и средствами могли бы возводить производственные объекты в индустриальных парках для такого рода компаний.