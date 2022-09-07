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Политика7 сентября 2022 7:40

Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

Российский лидер отметил, что странам необходимо основываться на принципах международного права
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года, высказался о многополярности мира, отметив, что мир «должен быть справедливым», не основываясь «на диктате одной страны».

«Представление о многополярности о мире таково, что мир должен быть справедливым, не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Бога на земле и основывает политику на "исключительности". Нужно уважать интересы других стран, не зависимо от ВВП, наличия оружия», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что основываться необходимо на принципах международного права, в котором «и состоит справедливость». «В этом и заключается стабильность мирового порядка. Все вернется на круги своя», - добавил он.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления главы государства.