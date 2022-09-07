Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года, высказался о многополярности мира, отметив, что мир «должен быть справедливым», не основываясь «на диктате одной страны».

«Представление о многополярности о мире таково, что мир должен быть справедливым, не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Бога на земле и основывает политику на "исключительности". Нужно уважать интересы других стран, не зависимо от ВВП, наличия оружия», - заявил российский лидер.

Путин отметил, что основываться необходимо на принципах международного права, в котором «и состоит справедливость». «В этом и заключается стабильность мирового порядка. Все вернется на круги своя», - добавил он.

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