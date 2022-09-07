Путин заявил, что в Донбассе Россия действует согласно уставу ООН Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, Россия в Донбассе действует согласно уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава государства напомнил, что устав ООН говорит о праве наций на самоопределение. «Международный суд принял решение, что часть страны может не спрашивать разрешение у центральной власти. Это - относится к Косово. А что же тогда это не относится к Донецкой, Луганской республике. Прецедент? Мы признали их», - сказал президент.

Как отметил Путин, если Россия признала ДНР и ЛНР, то стороны могли заключить договор, который был ратифицирован парламентами. «И там лежат обязанности на российской стороне, оказывать помощь при агрессии. Сейчас - агрессия со стороны Киевского режима. Соответствует уставу ООН? Соответствует», - заявил российский лидер в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября.

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