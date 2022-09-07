Мария Захарова: Мы не занимаемся экономическим противостоянием с Западом

Захарова отказалась называть текущее положение дел между Россией и Западом экономическим противостоянием Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась называть текущее положение дел между Россией и Западом экономическим противостоянием. В ответ на соответствующий вопрос корреспондента в открытой студии «Комсомольской правды» на полях Восточного экономического форума она выразила мнение, что это, скорее, идеологическое противостояние, спровоцированное не российскими амбициями.

По словам Захаровой, нападки Запада осуществлялись в отношении России на протяжении всего последнего столетия и приносили колоссальные разрушения. Все это происходило несмотря на то, что у России и Запада была возможность для общей идеологической среды: то же самое христианство, общие цивилизационные корни. И если раньше эти нападки были очень кровопролитными и разрушительными для России в первую очередь, то сейчас приобрели гибридный формат.

По мнению дипломата, сейчас мы наблюдаем продолжение «всего того, что накопилось» «плюс к этому добавился кризис либеральной идеологии как таковой, который просто истощил или, условно говоря, не предоставил западным странам новых возможностей для заявленного роста и развития. То есть, они себе наметили этот рост и развитие гигантским, таким, какой должен предполагать их отрыв от всех остальных и исключительное положение, а этого не произошло. Произошло ровно обратное».

«И вот эти два фактора – то есть, традиционное их неприятие России странами Запада и желание завладеть там ресурсами и подчинить, в сочетании с их идеологическим кризисом – вот мы сейчас и видим, и этому противостоим», - резюмировала Захарова.