Министр промышленности Чехии призвал отказаться от ограничения цен на российский газ

Чехия не готова поддержать ограничение цены на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. С соответствующим заявлением выступил глава чешского Минпромторга Юзеф Сикела.

"Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", - цитирует РИА Новости высокопоставленного чешского чиновника. Сикела считает недопустимой и крайне неразумной политизацию международных экономических вопросов, которую зачастую допускает и позволяет себе Запад.

Ранее европейские чиновники предупредили о риске наступления масштабного энергокризиса предстоящей зимой. В ЕС полагают, что Россия может полностью прекратить поставки своего газа на Запад.

Поводом для этого может стать отказ большинства европейских компаний переходить на предложенную Москвой новую схему оплаты российских энергоресурсов (согласно ей, недружественные РФ государства должны платить за российский газ исключительно в рублях, что в ЕС считают косвенным нарушением санкций против РФ).