На одного россиянина в среднем приходится 27 квадратных метров жилплощади

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Фото: Андрей Минаев

На сегодняшний день в среднем приходится 27 квадратных метров жилья на одного человека в России. К состоянию на 1 сентября в стране введено 66 млн. квадратных метров жилья. Об этом в открытой студии «Комсомольской правды» сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Он также спрогнозировал, что к 2030 году планируется увеличить среднюю площадь на одного человека до 33,3 квадратных метров, то есть выполнить поручение президента и вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья.

«Рост существенно относительно показателей прошлого года порядка 20%, даже 25%. Самое главное, что, если смотреть структуру объема ввода жилья, то у нас растет объем ввода многоквартирного жилья, у нас растет объем ввода индивидуального жилья, у нас растет градостроительный потенциал – по стране он составляет больше 240 миллионов квадратных метров сегодня – это только по многоквартирному жилью», - заявил замминистра.

По словам Стасишина, такого результата удалось достичь за 7 месяцев. Более 100 млн квадратов введено в эксплуатацию.

«У нас выдано с начала года порядка 4000 разрешений на строительство и объем жилищного строительства, по данным регионах, выданных разрешений составляет порядка 25 миллионов квадратных метров жилья», - утверждает Стасишин.

Ранее в интервью на сайте KP.RU Никита Стасишин призывал покупать жилье. По его словам, в России с 2020 года работают льготные программы ипотечного кредитования. В условиях санкций ключевая ставка Центробанка выросла до 20%, в июле ее скорректировали до 7%, что создает выгодные условия для того, чтобы взять ипотеку.