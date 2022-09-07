Путин заявил, что в Британии функционирует далекая от демократии процедура избрания главы государства Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин, комментируя избрания нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявил, что в Соединенном Королевстве функционирует далекая от демократии процедура избрания главы государства.

«Британии функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства. Народ не участвует в смене правительства. Мы знаем позицию тори по отношению к России. Наше дело - защищать свои интересы», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, избрание нового премьера Великобритании прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что политика Трасс не поможет укрепить позиции Лондона на международной арене.

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