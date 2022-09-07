В России 7 сентября 2022 года выявлено 47 958 случаев заражения коронавирусом

В России уменьшилось суточное число госпитализации больных коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России госпитализировано 4086 человек с COVID-19, а общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 47 958. Это следует из сводки федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 на среду, 7 сентября 2022 года.

"В стране количество госпитализаций за сутки составило 4 086 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%", - говорится в сообщении.

За 24 часа зафиксировано 94 смерти от коронавируса или его осложнений по стране. Число выздоровевших за последние сутки достигло 52 611 человек, что на 13,6% больше в сравнении со вторником.

С начала пандемии в РФ выявили 19 857 571 случай заражения, а общее число выздоровевших составило 18 876 316 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции уходит из столичного региона. Эксперт обратила внимание, что в Санкт-Петербурге за неделю число заболевших снизилось на 26%, в Подмосковье – на 19%, а в Москве – на 16%.