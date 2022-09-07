Путин заявил, что у России нет проблем с реализацией своих энергоресурсов в мире Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не испытывает каких-либо проблем с реализацией своих энергоресурсов в мире, а «особенно с учетом отличных отношений с Китаем».

«Нужно было делать это своевременно. Были и приняты решения во время поездки в Кузбасс, потом возобладала с точки зрения, согласно которой - трудно ожидать объема перевозок угля на Восток. Но ничего катастрофичного нет. Мы развиваем объемы перевозок, по восточному направлению будут расти», - заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

Российский лидер отметил, что планы будут реализовываться, а в ближайшие годы цели заключаются в увеличении пропускной способности на 40 млн тонн».

Напомним, в ходе своей речи Путин также заявил, что Россия - едва ли не единственная страна в мире, которая может обеспечить себя природными ресурсами.

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