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Экономика7 сентября 2022 8:45

Губернатор Кемеровской области рассказал о переориентации угольной промышленности России на Азию

Сергей Цивилев призвал обратить внимание на развитие железной дороги на восточных направлениях
Владимир РОМАНЕНКО
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Фото: Андрей Минаев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что еще в 2019 году Россия, да и вся угольная промышленность, столкнулась с кризисом из-за «зеленых» альтернативных технологий, поэтому санкции, введенные в 2022 году Западом, не существенно повлияли на ситуацию. Об этом он сказал в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2022. Европейцы уже тогда начали развивать свои программы альтернативной энергии и постепенно уходить от угля, а разговоры о переориентации на восток велись еще раньше, в 2012 году.

«Сейчас идет активный разворот нашей продукции на Азию. Несомненно, мы на этом этапе какие-то объемы потеряем. Какие – пока точно сказать невозможно, потому что зависит от очень… неопределенности. Надеюсь, что эти потери не будут являться критичными для угольной отрасли», - говорит губернатор.

Отказ от российского угля на Западе был по тем или иным причинам ожидаем. Главной проблемой на сегодняшний момент является даже не разворот на Восток, а вывоз угля в восточном направлении по железной дороге, что по мнению Сергей Цивилева тормозит отрасль.

«Железная дорога должна развиваться синхронно с угольной отраслью», - добавил он.

Ввиду того, что в России недостаточно развито ЖД-полотно в направлении Азии, это серьезно осложняет поставку ресурсов и их сбыт на восточном рынке.

«А я, как губернатор самого главного угледобывающего региона … обязан защищать угольную отрасль», - заявил Цивилев.