Губернатор Кемеровской области рассказал о переориентации угольной промышленности России на Азию

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Фото: Андрей Минаев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что еще в 2019 году Россия, да и вся угольная промышленность, столкнулась с кризисом из-за «зеленых» альтернативных технологий, поэтому санкции, введенные в 2022 году Западом, не существенно повлияли на ситуацию. Об этом он сказал в открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2022. Европейцы уже тогда начали развивать свои программы альтернативной энергии и постепенно уходить от угля, а разговоры о переориентации на восток велись еще раньше, в 2012 году.

«Сейчас идет активный разворот нашей продукции на Азию. Несомненно, мы на этом этапе какие-то объемы потеряем. Какие – пока точно сказать невозможно, потому что зависит от очень… неопределенности. Надеюсь, что эти потери не будут являться критичными для угольной отрасли», - говорит губернатор.

Отказ от российского угля на Западе был по тем или иным причинам ожидаем. Главной проблемой на сегодняшний момент является даже не разворот на Восток, а вывоз угля в восточном направлении по железной дороге, что по мнению Сергей Цивилева тормозит отрасль.

«Железная дорога должна развиваться синхронно с угольной отраслью», - добавил он.

Ввиду того, что в России недостаточно развито ЖД-полотно в направлении Азии, это серьезно осложняет поставку ресурсов и их сбыт на восточном рынке.

«А я, как губернатор самого главного угледобывающего региона … обязан защищать угольную отрасль», - заявил Цивилев.