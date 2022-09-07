Герман Греф: «Большое количество IT-специалистов пришли к нам»

«Большое количество IT-специалистов пришли к нам. Как крупнейший работодатель на этом рынке, мы не могли этого не ощутить. Я сторонник конкуренции: чем выше конкуренция, тем больше шансов построить конкурентоспособную экономику. В этом смысле на рынке IT хорошая новость заключается в том, что сохраняется жесткая конкуренция, в том числе за кадры. Думаю, что IT-специалистам будет, из чего выбирать. Думаю, что мы — один из лучших выборов на рынке, пользуемся заслуженной популярностью. У нас нет проблем с junior, однако весь рынок ощущает нехватку более квалифицированных специалистов», — заявил Герман Греф.

Пресс-служба Сбербанка распространила сообщение, что с марта по август на работу в крупнейший финансовый конгломерат страны приняты свыше тысячи человек.

«За период с марта по август мы наняли более тысячи человек — это первоклассные специалисты в сфере IТ, продаж, HR, которые приоритетно рассматривали Сбер в качестве нового места работы. В итоге мы наняли профессионалов, для которых Сбер стал равноценной заменой», — пояснили в пресс-службе банка.