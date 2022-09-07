Путин заявил, что Россия прошла пик сложной ситуации в экономике

Владимир Путин считает, что пик экономических проблем России уже остался позади Фото: Росконгресс

Россия успешно прошла пик самой сложной ситуации в экономике страны. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022.

"У нас стабилизировались государственные финансы, бюджет будет сверстан с профицитом. Несмотря на все мрачные прогнозы. Спад ВВП будет, где-то 2, 2 с небольшим процента. Мы реализуем все программы развития. В этом году расходы федерального бюджета будут больше, чем в прошлом. Очень рассчитываю, что исходя из этих фундаментальных вещей будут смотреться тренды в сфере цен и подавлять инфляцию", - отметил российский президент.

Ранее Путин сообщил, что Запад не сумел "поставить Россию на колени" введением экономических санкций. Более того, по словам Путина, теперь от тяжелых последствий антироссийский санкций начал серьезно страдать и сам Запад.