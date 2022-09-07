Путин назвал уроком для всех арест имущества российских бизнесменов на Западе Фото: REUTERS

Арест имущества российских бизнесменов на Западе стал уроком для всех, заявил президент России Владимир Путин.

«Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом: лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех», – сказал политик в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Как отметил Путин, у него больше информации касательно российских активов за рубежом.

Напомним, ранее российский президент предостерег Запад от национализации российских энергетических активов за рубежом, заявив, что этот такая процедура может стать «обоюдоострым оружием».

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Путин заморозил все операции зарубежных инвесторов в России.