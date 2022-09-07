Против России действует около 300 тысяч киберпреступников

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов Фото: Андрей Минаев

На сегодняшний день российских граждан атакует около 300 тысяч киберпреступников. Такое заключение сделал заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов в открытой студии «Комсомольской правды». Он также добавил, что большая часть из них находится в Украине и, по сути, против России развернута целая кибервойна.

«Можно выделить три направления, как организуются эти кибератаки: прежде всего, речь идет о телефонном мошенничестве. Пожалуй, с ним сегодня сталкивается каждый россиянин… Вторым большим направлением является сетевые атаки, … против юридических лиц организуются атаки на их информационные ресурсы… Третье направление – это так называемый фишинг, который распространяется, к сожалению, и на наших граждан. Появляются сайты-двойники в основном разных привлекательных ресурсов, связанных с услугами, с продажей каких-то сервисов, интернет-магазинах», - подчеркивает зампред.

Бороться с киберпреступностью довольно легко, считает Кузнецов. Сбербанк за последний квартал смог выявить около 1200 таких поддельных сайтов, которые создают мошенники и преступники, нацеленных против россиян. Банк вовремя, «практически мгновенно их нейтрализовать», чтобы через них преступники не смогли нанести ущерб клиентам.

Также довольно эффективно удается нейтрализовать телефонных мошенников. По словам представителя Сбербанка, вместе с телефонными операторами организации объединила ресурсы киберзащиты и научилась выявлять не менее 99% и выше звонков телефонных мошенников.

«Наверное, нам есть над чем работать с точки зрения повышения киберграмотности россиян, но, если честно, за последние год-полтора уровень киберграмотности точно поднялся. В стране знают, что есть кибермошенники и знают, как к ним относиться», - добавил Кузнецов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина при помощи США совершает кибератаки на критическую инфраструктуру России. На такие «провокации» глава международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских намерен дать твердый и решительный ответ, потому что киберагрессия со стороны Киева и Вашингтона постоянно растет.