Умер Жюст Жакен, режиссер фильма "Эммануэль"

Славу Жюсту Жакену принес эротический фильм "Эммануэль" 1974 года. Фото: EAST NEWS

6 сентября 2022 года умер знаменитый французский режиссер и фотограф Жюст Жакен. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со слов представительницы его семьи. Режиссёр скончался на 82 году жизни.

Жюст Жакен умер после продолжительной болезни. Рядом с ним были жена Анна и дочь Жюли.

Славу Жакену принес эротический фильм "Эммануэль" 1974 года. Его сняли по одноименному роману-бестселлеру Эммануэль Арсан, который опубликовали в 1959 году. Фильм был успешным — собрал 8 миллионов зрителей во Франции.

Режиссер родился в 1940 году в Виши. В 1958 отправился в Алжир в качестве фотографа, где шла война.

Позднее снимал знаменитостей, в том числе сделал известный обнажённый снимок американской актрисы Джейн Фонда.

Ранее сайт KP.RU писал об актрисе Джейн Фонде, той самой, которую снимал Жюст Жакен. У актрисы обнаружили рак, сейчас она проходит курс химиотерапии. Ее шансы на выздоровление по прогнозам врачей довольно велики.