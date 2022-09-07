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Общество7 сентября 2022 9:27

Умер Жюст Жакен, режиссер фильма "Эммануэль"

Жюст Жакен умер на 82 году жизни
Владимир РОМАНЕНКО
Славу Жюсту Жакену принес эротический фильм "Эммануэль" 1974 года.

Славу Жюсту Жакену принес эротический фильм "Эммануэль" 1974 года.

Фото: EAST NEWS

6 сентября 2022 года умер знаменитый французский режиссер и фотограф Жюст Жакен. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со слов представительницы его семьи. Режиссёр скончался на 82 году жизни.

Жюст Жакен умер после продолжительной болезни. Рядом с ним были жена Анна и дочь Жюли.

Славу Жакену принес эротический фильм "Эммануэль" 1974 года. Его сняли по одноименному роману-бестселлеру Эммануэль Арсан, который опубликовали в 1959 году. Фильм был успешным — собрал 8 миллионов зрителей во Франции.

Режиссер родился в 1940 году в Виши. В 1958 отправился в Алжир в качестве фотографа, где шла война.

Позднее снимал знаменитостей, в том числе сделал известный обнажённый снимок американской актрисы Джейн Фонда.

Ранее сайт KP.RU писал об актрисе Джейн Фонде, той самой, которую снимал Жюст Жакен. У актрисы обнаружили рак, сейчас она проходит курс химиотерапии. Ее шансы на выздоровление по прогнозам врачей довольно велики.