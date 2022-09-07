Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету Международного агентства по атомной энергетике по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Я им доверяю, хоть они под давлением США и Европы и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины», – сказал глава государства в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Как писал сайт KP.RU, ранее был опубликован отчет о результатах работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что планирует обнародовать отчет, где будут содержаться выводы о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине.Так, в докладе по итогам миссии говорится, что следует прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции.

Напомним, миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей.