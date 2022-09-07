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Политика7 сентября 2022 9:27

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Специслисты агентства не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету Международного агентства по атомной энергетике по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Я им доверяю, хоть они под давлением США и Европы и не могут прямо сказать, что обстрелы идут со стороны Украины», – сказал глава государства в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Как писал сайт KP.RU, ранее был опубликован отчет о результатах работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Глава агентства Рафаэль Гросси заявлял, что планирует обнародовать отчет, где будут содержаться выводы о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине.Так, в докладе по итогам миссии говорится, что следует прекратить обстрелы Запорожской АЭС и ее окрестностей для поддержания физической целостности станции.

Напомним, миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей.